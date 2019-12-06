Son Dakika Haberleri: NBA'de Furkan Korkmazlı 76ers, deplasmanda Wizards'a kaybetti
Son Dakika Spor NBA'de Furkan Korkmazlı 76ers, deplasmanda Wizards'a kaybetti - Son Dakika Spor

NBA'de Furkan Korkmazlı 76ers, deplasmanda Wizards'a kaybetti

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Phiadelphia 76ers, deplasmanda Washington Wizards'a 119-113 yenildi.

NBA'de Furkan Korkmazlı 76ers, deplasmanda Wizards'a kaybetti, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Phiadelphia 76ers, deplasmanda Washington Wizards'a 119-113 yenildi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren 76ers, Wizards'a konuk olduğu mücadelede 119-113 yenilerek 4 maç sonra kaybetti.

Üç maçın ardından kazanarak 7. galibiyetini alan Wizards'ta Rui Hachimura 27, Bradley Beal 26, Davis Bertans 25 sayıyla mücadele etti.

Bu sezon 7. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Tobias Harris 33 sayı, Joel Embiid 26 sayı, 21 ribaunt, Ben Simmons 17 sayı, 10 asistle oynadı. Furkan Korkmaz ise 19 dakika 32 saniye süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 119-113

Toronto Raptors-Houston Rockets: 109-119

New York Knicks-Denver Nuggets: 92-129

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 132-139 (Uzatmada)

Washington Wizards, Furkan Korkmaz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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