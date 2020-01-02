NBA'de gecenin sonuçları | Bucks, Timberwolves'u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Bucks, Timberwolves'u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Bucks, Timberwolves'u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı!

6 saat önce

NBA'e 4 maçla devam edildi.

NBA'de gecenin sonuçları | Bucks, Timberwolves'u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı!, System.String[]

NBA'e 4 maçla devam edildi.


Doğu Konferansı lideri Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 17 ribaunt, 4 asist, 2 blokluk performans sergilediği maçta Timberwolves'u 106-104 yenerek art arda 4'üncü, sezonun 31'inci galibiyetini aldı.


Bucks'ta Khris Middleton 13, Eric Bledsoe 10 sayı attı. Ersan İlyasova ise 16 dakika 51 saniye süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 blokla tamamladı.


Bu sezon 21. mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta Shabazz Napier 22, Gorgui Dieng 15 sayı kaydetti.


NBA'e 9 maçla devam edilecek.


Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...


Washington Wizards- Orlando Magic: 101-122


New York Knicks- Portland Trail Blazers: 117-93


Milwaukee Bucks- Minnesota Timberwolves: 106-104


Los Angeles Lakers- Phoenix Suns: 117-107


Giannis Antetokounmpo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 isimli adamın isyanı! İki kez askerlik yaptı, başkasının yerine hapis yattı
Libya tezkeresinin oylandığı oturuma Kabine'den hiçbir bakanın katılmaması dikkat çekti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:16 PFDK kararları açıklandı! 3 büyükler... - Son Dakika Spor
17:10 Lazio ve Fiorentina, Burak Yılmaz'ı istiyor - Son Dakika Spor
17:06 Son Dakika | Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
16:58 PFDK kararları açıklandı - Son Dakika Spor
16:56 Fenerbahçe'de Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor
16:26 Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:19:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de gecenin sonuçları | Bucks, Timberwolves'u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]