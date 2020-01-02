NBA'de gecenin sonuçları | Bucks, Timberwolves'u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı!

Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Bu sezon 21. mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta Shabazz Napier 22, Gorgui Dieng 15 sayı kaydetti.

Bucks'ta Khris Middleton 13, Eric Bledsoe 10 sayı attı. Ersan İlyasova ise 16 dakika 51 saniye süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 blokla tamamladı.

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