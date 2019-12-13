NBA'de gecenin sonuçları | Cedi Osman 15 sayı attı, Cavs kazandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Cedi Osman 15 sayı attı, Cavs kazandı! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Cedi Osman 15 sayı attı, Cavs kazandı!

7 saat önce

Cavaliers, Kevin Love'ın 30 sayı, 17 ribauntluk performansıyla yıldızlaştığı karşılaşmada Spurs'ü 117-109 yenerek 8 maç sonra galip geldi.

NBA'de gecenin sonuçları | Cedi Osman 15 sayı attı, Cavs kazandı!, System.String[]

Cavaliers, Kevin Love'ın 30 sayı, 17 ribauntluk performansıyla yıldızlaştığı karşılaşmada Spurs'ü 117-109 yenerek 8 maç sonra galip geldi.


Sezonun 6. galibiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 28, Jordan Clarkson 25 sayı attı. Cedi Osman ise 37 dakika 28 saniye görev yaptığı mücadeleyi 15 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.


Bu sezon 15. maçını kaybeden Spurs'te DeMar DeRozan 21, LaMarcus Aldridge 18, Derrick White 17 sayı kaydetti.


Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Boston Celtics'i 115-109 yendiği mücadelede 7 sayı, 3 ribauntla oynadı.


NBA'e 9 maçla devam edilecek.


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 109-115


San Antonio Spurs- Cleveland Cavaliers: 109-117 (Uzatmada)


Detroit Pistons- Dallas Mavericks: 111-122


Denver Nuggets- Portland Trail Blazers: 114-99


kevin love, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:41 
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