Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | James Harden uçtu, Furkan 9'da kaldı
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | James Harden uçtu, Furkan 9'da kaldı - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | James Harden uçtu, Furkan 9'da kaldı

7 saat önce

Batı Konferansı'nın iddialı takımları Houston Rockets ile Los Angeles Clippers arasındaki mücadeleyi, 102-93'lük skorla ev sahibi Rockets kazandı.

NBA'de gecenin sonuçları | James Harden uçtu, Furkan 9'da kaldı, System.String[]

Batı Konferansı'nın iddialı takımları Houston Rockets ile Los Angeles Clippers arasındaki mücadeleyi, 102-93'lük skorla ev sahibi Rockets kazandı.


Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 12 sayı, 20 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 17 sayı kaydeden Russell Westbrook, Rockets'ın üst üste 5. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.


Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, JaMychal Green de 14 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Louis Williams ise 20 sayı, 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.


Furkan'dan 9 sayı


Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Orlando Magic'e 112-97 yenildiği maçta 9 sayı attı.


7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Magic'te Nikola Vucevic 25 sayı, 12 ribaunt, Aaron Gordon da 18 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansıyla öne çıktı.


All-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Josh Richardson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Ben Simmons ise 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.


Sonuçlar


Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 112-97


Charlotte Hornets- Memphis Grizzlies: 117-119


Boston Celtics- Washington Wizards: 140-133


Houston Rockets- Los Angeles Clippers: 102-93


Minnesota Timberwolves- San Antonio Spurs: 129-114


Portland Trail Blazers- Toronto Raptors: 106-114


Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-94

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Los Angeles Clippers, Houston Rockets, James Harden, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:58 
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