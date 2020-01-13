NBA'de gecenin sonuçları | Kyrie Irving 2 ay sonra parkeye döndü, Nets kazandı!

Nets, 20 dakika sahada kalan Irving'in 11'de 10 isabetle 21 kaydettiği müsabakayı 108-86 kazandı. Nets'te Taurean Prince 14 sayı, 5 ribaunt, Jarrett Allen da 10 sayı, 12 ribaunt üretti.

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