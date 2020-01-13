NBA'de gecenin sonuçları | Kyrie Irving 2 ay sonra parkeye döndü, Nets kazandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Kyrie Irving 2 ay sonra parkeye döndü, Nets kazandı! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Kyrie Irving 2 ay sonra parkeye döndü, Nets kazandı!

6 saat önce

NBA'e 7 maçla devam edildi.

NBA'de gecenin sonuçları | Kyrie Irving 2 ay sonra parkeye döndü, Nets kazandı!, System.String[]

NBA'e 7 maçla devam edildi.


Sağ omzundaki sakatlık sebebiyle 26 karşılaşma kaçıran all-star oyun kurucu Irving, takımı Nets'in Hawks'u ağırladığı mücadelede formasına kavuştu.


Nets, 20 dakika sahada kalan Irving'in 11'de 10 isabetle 21 kaydettiği müsabakayı 108-86 kazandı. Nets'te Taurean Prince 14 sayı, 5 ribaunt, Jarrett Allen da 10 sayı, 12 ribaunt üretti.


Hawks cephesinde 20 sayı, 5 top çalmayla oynayan Cam Reddish'in gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.


- Sonuçlar


New York Knicks- Miami Heat: 124-121


Washington Wizards- Utah Jazz: 116-127


Brooklyn Nets- Atlanta Hawks: 108-86


Toronto Raptors- San Antonio Spurs: 104-105


Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 122-102


Denver Nuggets- Los Angeles Clippers: 114-104


Phoenix Suns- Charlotte Hornets: 100-92

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:29 
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