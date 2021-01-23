NBA'de Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i üst üste ikinci kez yendi.

Takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Milwaukee Bucks- Washington Wizards ve Portland Trail Blazers- Memphis Grizzlies karşılaşmalarının ertelendiği NBA'de 11 maç oynandı.

Son 3 günde ikinci kez karşılaşan Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 122-110 yenerek sezonun 11. galibiyetine ulaştı ve konferansında liderliğini sürdürdü.

Rakibine ikinci maçta da üstünlük kuran 76ers'te all-star Joel Embiid 38 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 15 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Tobias Harris 23 sayı ve 8 ribaunt, Seth Curry 15 sayı, 17 dakika 42 saniye süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 6. kez kaybeden 8 galibiyetli Celtics'te Jaylen Brown 42 sayı ve 9 ribaunt, Marcus Smart 20 sayı ve 7 asist, Kemba Walker ise 19 sayı ve 5 asistle mücadele etti.

Cavaliers, Nets karşısında zorlanmadı

Aynı takımların son 3 günde ikinci kez üst üste oynadığı diğer maçta ise Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets'i 125-113'lük skorla geçerek rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Sezonun 8. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Collin Sexton 25 sayı ve 9 asist, Andre Drummond 19 sayı ve 16 ribaunt, Larry Nance ise 15 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, Jarrett Allen 19, Taurean Prince 14 sayıyla skora katkıda bulundu. Mücadeleye ilk 5'te başlayarak 28 dakika 40 saniye sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 5 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 top çalma kaydetti.

Bu sezon 8. maçını kaybeden Nets'te Kevin Durant sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Kyrie Irving 38 sayı ve 5 asist, James Harden da 19 sayı ve 11 asistle oynadı.

Clippers galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder'ı 120-106'lık skorla yenerek sezonun 12. galibiyetine uzandı.

6 maçlık galibiyet serisinin ardından konferansında averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturan Clippers'ta Kawhi Leonard 31 sayı, 8 ribaunt, Paul George 29 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Serge Ibaka 17 sayı ve 11 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Sezonun 8. mağlubiyetini alan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayı ve 8 asistlik performansı, yenilgiyi engellemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- Chicago Bulls: 110-123

Detroit Pistons- Houston Rockets: 102-103

Indiana Pacers- Orlando Magic: 120-118 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 125-113

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 122-110

Toronto Raptors- Miami Heat: 101-81

Minnesota Timberwolves- Atlanta Hawks: 98-116

San Antonio Spurs- Dallas Mavericks: 117-122

Phoenix Suns- Denver Nuggets: 126-130 (uzatmada)

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 120-106

Sacramento Kings- New York Knicks: 103-94