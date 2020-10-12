NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu - Son Dakika

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

12.10.2020 09:58
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu, System.String[]

NBA'de Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 mağlup ederek final serisinde durumu 4-2'ye getirdi ve 17. şampiyonluğunu ilan etti.

NBA'de Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 mağlup ederek final serisinde durumu 4-2'ye getirdi ve 17. şampiyonluğunu ilan etti. Lakers, 10 yıllık şampiyonluk hasretini de sonlandırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'de (NBA) şampiyon belli oldu. Batı Konferansı'nı lider bitiren Los Angeles Lakers, Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat ile final serisinde mücadele etti. Finalin 6. maçını 106-93 kazanan ve seride durumu 4-2 yapan LA Lakers, 17. şampiyonluğuna erişti.

Serinin 6. maçında Lakers'ta LeBron James karşılaşmayı 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle tamamladı. James'i, Anthony Davis 19 sayı, 15 ribaunt ile takip ederken, Rajon Rondo da 19 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu. Miami'de ise Bam Adebayo'nun 25 sayı, 19 ribauntluk performansa imza attı.

LEBRON ADINI TARİHE KAZIDI

Lakers'te yıldız basketbolcu LeBron James, finallerin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün de sahibi oldu. LeBron, NBA tarihinde üç farklı takımla Final MVP'si ödülünü kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Öte yandan 17. şampiyonluğunu Miami Heat karşısında alan Los Angeles Lakers, Boston Celtics'le de şampiyonluk sayılarını eşitledi.

Lakers, NBA'deki son şampiyonluğunu 2010 yılında, final sersisinde Boston Celtics'i 4-3 yenerek kazanmıştı.

(İHA)

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu - Son Dakika Spor

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