NBA’de yeni sezon hazırlıkları #1: Atlantik grubu



Toronto Raptors











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Şampiyonu oldular

En iyi oyuncuları: Pascal Siakam

Önemli genç oyuncu: Terence Davis

Yolun sonu: Konferans yarı finali







Geçtiğimiz sezon Golden State Warriors hanedanlığını devirerek şampiyon olan Raptors, bu peri masalının kahramanı olan Kawhi Leonard’ın Los Angeles Clippers’la anlaşmasıyla büyük bir güç kaybetti. Ancak Kanada ekibinde Pascal Siakam’ın geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkış ve Kyle Lowry, Fred Van Vleet, Marc Gasol, OG Anunoby gibi önemli tamamlayıcıların varlığı takımı konferans çeyrek finallerine kadar taşıyabilir. Sonrası ise rakibe ve Koç Nick Nurse’ün sihrine bağlı.

















Philadelphia 76’ers









Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Konferans yarı finalinde Raptors’a 4-3 yenildiler.

En iyi oyuncuları: Joel Embiid

Önemli genç oyuncu: Matisse Thybulle

Yolun sonu: NBA Finali







76ers’ın, 2011’den beri devam eden “Süreç”in en olgun meyvelerini bu yaz arasında topladığını söyleyebiliriz. Zira Joel Embiid, Tobias Harris ve Ben Simmons’ın gelişimi, Al Horford ve Josh Richardson gibi sahanın her iki kısmında etkili olan oyuncuların takıma dâhil edilmesi bir nevi süreci tanımlıyor. Takım hücumda alan yaratma ve üç sayılık isabet bulma konularında sıkıntı yaşayabilir. Ancak savunma gücü ve fiziği bu kadar yüksek olan bir beşin kolay sayı yemeyeceği söylenebilir. Ayrıca draft edilen Matisse Thybulle, süre aldığı dakikalarda dikkatle takip edilmeli. Konferansın diğer takımlarına bakıldığında 76ers’ın Doğu finaline kadar ilerlemesi muhtemel.











Boston Celtics













Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Konferans yarı finalinde Milwaukee Bucks’a 4-1 yenildiler.

En iyi oyuncuları: Kemba Walker

Önemli genç oyuncu: Carsen Edwards

Yolun sonu: Konferans finali









Kyrie Irving’in yerini bir başka yıldız Kemba Walker’le dolduran Celtics, Koç Brad Stevens’ın sistemi için önemli parçalardan olan Al Horford’ın yerini dolduramadı. Vincent Poirier, Enes Kanter ve savunmada agresif fakat hücumda yetersiz Daniel Theis’ten oluşan pota altı rotasyonu büyük bir sorun yaratabilir. Tabii Jayson Tatum, Jaylen Brown ve Gordon Hayward gibi önemli kanat oyuncuları ve Carsen Edwards, Romeo Langford ve Grant Williams gibi potansiyeli yüksek olan genç oyuncular Celtics’i belirli seviyelere taşıyabilir. Ancak takım play-off’larda oldukça zorlanabilir.















Brooklyn Nets











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Play-off ilk turunda 76’ers’a 4-1 yenildiler.

En iyi oyuncuları: Kevin Durant (Sakat)

Önemli genç oyuncu: Jarrett Allen

Yolun sonu: Konferans yarı finali







Nets, büyük bir transfer sirkülasyonu yaşanan yaz aylarında ligin en değerli oyuncularından olan Kevin Durant ve Kyrie Irving’i kadrosuna katmayı başardı. Durant’in bir sezon boyunca parkelerden uzak kalacağını düşünürsek Nets’in bu sezon büyük bir çıkış yapması zor görünüyor. Ancak Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Jarrett Allen ve DeAndre Jordan gibi değerli parçalarla birlikte Irving’in varlığı ve Kenny Atkinson gibi önemli bir teknisyen koçla ligin izlemesi zevkli takımlarından birisi olacaklardır.















New York Knicks











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA sonuncusu oldular

En iyi oyuncuları: Julius Randle

Önemli genç oyuncu: RJ Barrett

Yolun sonu: Konferanslarını 9-12. sıralar arasında bitirirler







2019 Şubat’ta süper yıldız Kristaps Porzingis’i maaş boşluğu yaratmak ve draft’ta ilk sıra seçimini almak için ortalama parçalar karşılığında Dallas Mavericks’e takaslayan Knicks, yazın herhangi bir yıldızla anlaşamadı. Kadrolarına dört geleneksel uzun kattılar ve draft’ta üçüncü sıradan RJ Barrett’ı seçtiler. Yeni sezonda mücadele güçleri yüksek olacaktır ancak sonuca ulaşma konusunda zorlanacaklardır.













Hazırlayan: Kuzey KILIÇ