NBA finalinde Lakers seriyi 2-0 yaptı

NBA finalinde Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 124-114'lük skorla mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

NBA'de final serisinde heyecan ikinci karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Lakers parkeden 124-114 galip ayrılarak seriyi 2-0 yaptı. Los Angeles Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 9 ribaund, 9 asist, Anthony Davis 32 sayı, 14 ribaund ve Rajon Rando 16 sayı, 10 asistle mücadele ederek galibiyeti getirdi. Miami'de ise sakatlıkları bulunan Goran Dragic ve Bam Adebayo oynamazken, Jimmy Butler 25 sayı 13 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

Lakers ile Miami arasında oynanacak final serisinin üçüncü maçı 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30'de oynanacak. - İSTANBUL