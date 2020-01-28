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NBA, Kobe Bryant'ın ölümü sebebiyle Lakers-Clippers maçını erteledi!
35 dakika önce
NBA, Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesi sebebiyle Los Angeles derbisini erteledi.
NBA, Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesi sebebiyle Los Angeles derbisini erteledi.
Yarın oynanması beklenen Los Angeles Lakers- Los Angeles Clippers maçının ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.
Kobe Bryant, Los Angeles Lakers'ın formasını 20 yıl giymiş ve 5 NBA şampiyonluğu elde etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:21
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