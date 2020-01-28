NBA, Kobe Bryant'ın ölümü sebebiyle Lakers-Clippers maçını erteledi! - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA, Kobe Bryant'ın ölümü sebebiyle Lakers-Clippers maçını erteledi! - Son Dakika Spor

NBA, Kobe Bryant'ın ölümü sebebiyle Lakers-Clippers maçını erteledi!

35 dakika önce

NBA, Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesi sebebiyle Los Angeles derbisini erteledi.

NBA, Kobe Bryant'ın ölümü sebebiyle Lakers-Clippers maçını erteledi!, System.String[]

NBA, Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesi sebebiyle Los Angeles derbisini erteledi.


Yarın oynanması beklenen Los Angeles Lakers- Los Angeles Clippers maçının ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.


Kobe Bryant, Los Angeles Lakers'ın formasını 20 yıl giymiş ve 5 NBA şampiyonluğu elde etmişti.


Los Angeles Lakers, Los Angeles, Kobe Bryant, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:21 
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