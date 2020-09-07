NBA play-off yarı finalinde Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı

Rockets'ta James Harden 'ın 27, Eric Gordon 'un 24 ve P.J. Tucker'ın 18 sayılık katkıları galibiyet için yeterli olmadı.

386 üçlük kaydeden LeBron James, NBA play-off tarihinde en çok üçlük atan oyuncular listesinde Ray Allen 'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Lakers'ta Anthony Davis 34 sayı, 10 ribaunt, 4 asistle, LeBron James ise 28 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle "double double" yaparak galibiyetin mimarları oldu.

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