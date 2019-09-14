Son Dakika Haberleri: "Ne bakıyorsun" deyip kaldırımda yürüyen vatandaşı 3 yerinden bıçakladı
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"Ne bakıyorsun" deyip kaldırımda yürüyen vatandaşı 3 yerinden bıçakladı

13 dakika önce

"Ne bakıyorsun" deyip kaldırımda yürüyen vatandaşı 3 yerinden bıçakladıSAMSUN - Samsun'da, annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkaran genç yoldan geçen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.

"Ne bakıyorsun" deyip kaldırımda yürüyen vatandaşı 3 yerinden bıçakladı

SAMSUN - Samsun'da, annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkaran genç yoldan geçen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak E. (25), annesi Esin E. ile birlikte akşamüzeri köpeğini dışarıya gezdirmeye çıkardı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir şahıs Burak E.'ye "Niye bakıyorsun?" dedi ve genç ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Burak E. 3 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan zanlıyı olay yerinde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Burak E. ise sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ne bakıyorsun deyip kaldırımda yürüyen vatandaşı 3 yerinden bıçakladı

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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