Neapolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Neapolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve asayiş ekiplerince, Doyran Mahallesi Devrent Zeytincik mevkisindeki antik kentte kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Trafik ekipleri, şüphelilerin yaya veya araçla kaçma ihtimaline karşı bölgedeki yolları ulaşıma kapattı. Neapolis Antik Kenti'ne düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
Bölgedeki incelemelerde bir metre genişliğinde ve 23 metre derinliğinde kazılmış tünel tespit edildi.
Kazıda kullanılan jeneratör, hava pompası, zemin inceleme cihazı, bilgisayar, 10 kilogram amonyum nitrat, 100 metre elektrik kablosu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.