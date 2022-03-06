Necip Sever için Beşiktaş Kulübünde tören düzenlendi - Son Dakika

Vefat eden eski Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Necip Sever için kulüpte tören gerçekleştirildi.

Vodafone Park'ta düzenlenen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ, genel sekreter Mesut Urgancılar, yönetim kurulu üyeleri Umut Şenol, Bilgehan Sürmen, Hakan Daltaban, Sever'in ailesi ve yakınları katıldı.

Törende konuşan başkan Çebi, bazen güzel bazen de acılı günlerde bir araya geldiklerini belirterek, "Necip Bey çok sevdiğim bir dostumdu. İyi bir insan, baba, aile reisi ve Beşiktaşlıydı. Kendisinin mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Geride kalanlara sabır diliyoruz. Allah her Beşiktaşlı yöneticiye böyle namusuyla, şerefiyle, sevilerek göçmeyi nasip etsin. Herkese nasip olmaz bu ama Necip kardeşime nasip oldu. Kendisi iyi bir insandı. Beşiktaş olarak kendisine minnettarız." ifadelerini kullandı.

Tören, dualar ve Sever için helallik alınmasıyla sona erdi.

Necip Sever, Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.