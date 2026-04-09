Nefes Almanın Önemi: Atölye ile Farkındalık Artırıldı

09.04.2026 12:07
Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen nefes atölyesi, katılımcılara teorik ve pratik bilgiler sundu.

(İZMİR) - Selçuk Efes Kent Belleği, sağlıklı yaşam ve farkındalık temalı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda düzenlenen "Nefes Almanın Biyolojisi ve Anatomisi-2" başlıklı söyleşi ve uygulama atölyesi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Selçuk Efes Kent Belleği tarafından daha önce "Nefes Almanın Biyolojisi ve Anatomisi-Doğru Nefes Nasıl Alınır" başlığıyla düzenlenen etkinlik, gelen talep üzerine Eğitmen Sevil Önem Sun'un rehberliğinde yeniden hayata geçirildi.

"Nefes Almanın Biyolojisi ve Anatomisi-2" atölye boyunca katılımcılar, nefesin yalnızca fiziksel bir gereksinim değil; aynı zamanda zihinsel ve duygusal denge üzerinde de belirleyici bir etkisi olduğunu görme fırsatı buldu. Etkinlikte doğru nefes almanın önemi detaylı şekilde ele alınırken, toplumda yaygın olan yanlış nefes alışkanlıkları da bilimsel veriler ışığında değerlendirildi."

Her bireyin kendine özgü bir nefes ritmi olduğuna dikkati çeken Sevil Sun, özel bir sağlık durumu bulunmadıkça nefesin burundan alınıp verilmesinin önemini vurguladı. Gün içinde nefesi fark ederek bilinçli biçimde düzenlemenin beden ve zihin üzerinde olumlu etkiler yarattığını ifade eden Sun, bilimsel ve bütüncül nefes tekniklerinin diyaframın aktif kullanımına dayandığını belirtti. Bu tekniklerin vagus sinirini uyararak parasempatik sinir sistemini devreye soktuğunu dile getiren Sun, doğru nefesin stresin azaltılmasından panik atak belirtilerinin hafifletilmesine kadar pek çok alanda destekleyici rol oynadığını söyledi.

Katılımcıların hem teorik bilgi edindiği hem de uygulama yapma imkanı bulduğu atölye, nefes farkındalığını artıran verimli bir çalışma olarak öne çıktı. Yoğun ilgi gören nefes atölyelerinin Selçuk Efes Kent Belleği'nde ilerleyen süreçte de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

