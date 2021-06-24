Üye Girişi
Nefes Darlığı Nedir ve Neden Olur? Nefes Darlığına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Nedes Darlığının Nedenleri - Son Dakika

Nefes Darlığı Nedir ve Neden Olur? Nefes Darlığına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Nedes Darlığının Nedenleri

24.06.2021 19:14
Nefes Darlığı Nedir ve Neden Olur? Nefes Darlığına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Nedes Darlığının Nedenleri, System.String[]

Nefes darlığı, alerji, enfeksiyon, iltihaplanma, yaralanma veya belirli metabolik durumların yaygın bir semptomudur.

Nefes darlığı, alerji, enfeksiyon, iltihaplanma, yaralanma veya belirli metabolik durumların yaygın bir semptomudur.

Nefes Darlığı Nedir ve Neden Olur?

Beyinden gelen bir sinyal akciğerlerin solunum sıklığını artırmasına neden olduğunda nefes darlığı ortaya çıkar. Nefes darlığı saniyeler içinde aniden ortaya çıkabilir veya günler, haftalar hatta aylar boyunca devam edebilir. İhtiyacınız olan havayı alamayacağınız bir göğsünüz ve 'hava açlığı' duygusuyla boğulmuş gibi hissedebilirsiniz.

Akciğerleri, tüm pulmoner sistemi etkileyen koşullar nedeniyle veya obezite veya düşük kan basıncı (hipotansiyon) gibi daha genel durumlarla bağlantılı olarak nefes darlığı yaşayabilirsiniz. Bazen nefes darlığının yaygın, nispeten ciddi olmayan nedenleri vardır, örneğin yoğun bir egzersizi takip etmek bunlardan biridir. Gebelikte nefes darlığı da, hormonlar ve büyüyen bebekle ilgili diğer faktörlere bağlı olarak en sık erken ve geç gebelikte ortaya çıkan yaygın ve genellikle zararsız bir durumdur. Diğer zamanlarda nefes darlığı, tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumu gösterir.

Akciğerlerin ve bronşiyal tüplerin iltihaplanması, sigara veya diğer toksinlerin neden olduğu solunum yolundaki yaralanma gibi nefes darlığının yaygın nedenleridir. Çöken bir akciğer (pnömotoraks) gibi akciğerlerin yaralanmasıyla nefes darlığı meydana gelebilir. Alerjik astım reaksiyonları, şiddetli ve hatta yaşamı tehdit edici olabilen nefes darlığına neden olur. Tüm akciğer hastalıkları olmasa da çoğu nefes darlığı içerir ve nadir durumlarda nefes darlığı, akciğerlerin veya bronşiyal tüplerin ciddi enfeksiyonlarının bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Nefes darlığı, özellikle hemoptiziye (kan öksürme) eşlik ediyorsa akciğer kanserinin bir göstergesi olabilir.

Kandaki düşük oksijen seviyelerine (hipoksi) yol açan çok sayıda kalp rahatsızlığı da nefes darlığına neden olur. Sebebe bağlı olarak, sadece uzanırken veya uzanırken veya otururken nefes darlığı yaşayabilirsiniz. Konjestif kalp yetmezliğine pembe, köpüklü mukus, hızlı nefes alma (taşipne), hırıltı ve hızlı kalp atışı gibi diğer semptomların yanı sıra nefes darlığı da eşlik edebilir. Dudakların mavimsi rengi de dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden semptomların eşlik ettiği nefes darlığınız varsa derhal tıbbi yardım almalısınız.

Nefes Darlığının Nedenleri Nelerdir?

Altta yatan hastalığa, bozukluğa veya duruma bağlı olarak değişebilen diğer semptomlara nefes darlığı eşlik edebilir. Solunum sistemini yaygın olarak etkilediği bilinen semptomlar başka vücut sistemlerini de içerebilir. Bunlar;

Zamanla şiddetlenen öksürük,

Kan öksürmek (hemoptizi),

Berrak, sarı, açık kahverengi veya yeşil mukus öksürük,

Hapşırma,

Boğaz ağrısı,

Tıkalı burun veya burun tıkanıklığı,

Hırıltı (nefesle yapılan ıslık sesi) nefes darlığının belirtileridir.

Nefes Darlığına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Küçük, tek seferlik bir olay olmadığı veya yoğun egzersize bağlı olmadığı ve dinlendiğinizde gitmediği sürece nefes darlığı için her zaman bir doktora görünmelisiniz. Tedavi altta yatan soruna bağlı olduğundan, nefes darlığının nedenini teşhis etmek sizi rahatlamaya bir adım daha yaklaştırır. Doktorunuz bir stetoskopla akciğerlerinizin ve kalbinizin sesini dinleyecek, oksijen seviyenizi kontrol edecek ve ardından daha kapsamlı bir fizik muayene yapacaktır.

Doktorunuz ayrıntılı bir tıbbi öykü alacak ve belirtileriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için size sorular soracaktır. Nefes darlığının altında yatan nedeni tedavi etmek genellikle semptomlarınızı iyileştirebilir. Çoğu durumda, neden kısa sürelidir, ciddi değildir ve etkili bir tedavi stratejisi vardır. Dispnenin nedenine ve ciddiyetine bağlı olarak tıbbi müdahaleler;

Antibiyotikler,

Nefes egzersizleri,

Bir nebülizörle solunum tedavileri,

Astım ve KOAH inhalerleri dahil bronkodilatörler,

Kalp ilacı,

Solunum terapisti ile pulmoner rehabilitasyon,

Ek oksijen,

Cerrahi ve minimal invaziv prosedürlerdir.

Nefes darlığınızı hafifletmek veya daha da kötüye gitmesini önlemek için;

Bir fan veya soğuk buharlı nemlendirici kullanarak veya açık bir pencerenin yanında oturarak çevrenizdeki soğuk hava miktarını arttırmalısınız,

Eğer fazla kilolarınız varsa, kilo vermeye dikkat etmelisiniz,

Mutlaka sigara ve tütün ürünlerini bırakmalısınız.

Solunumunuzu etkileyen alerjenler gibi diğer çevresel tahriş edici maddelerden kaçınmalısınız.

Nefes Darlığı Nedir ve Neden Olur? Nefes Darlığına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Nedes Darlığının Nedenleri

Obezite, Sigara, Nedir, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nefes Darlığı Nedir ve Neden Olur? Nefes Darlığına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Nedes Darlığının Nedenleri - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin 18:43 Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti 17:45 Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok 17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 15:29 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi 14:46 Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti         
19:14
Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var         
18:04
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti         
17:26
Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama         
17:14
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız         
14:34
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler         
13:58
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 19:29:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nefes Darlığı Nedir ve Neden Olur? Nefes Darlığına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Nedes Darlığının Nedenleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement