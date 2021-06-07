Nefesini Tut 2 Filmi - Son Dakika

Görme engelli bir adamın evini soymaya çalışan üç gencin yaşadıklarını konu edinen Nefesini Tut filminin devam halkası olan yapımın senaryosunu yönetmen koltuğunda Fede Alvarez oturuyor.
Yönetmen: Rodo Sayagues
Senaryo: Rodo Sayagues, Fede Alvarez
Oyuncular: Stephen Lang, Rocci Williams, Stephanie Arcila, Bobby Schofield, Adam Young, Diaana Babnicova, Christian Zagia
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Don't Breathe 2
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Türkiye
Vizyon Tarihi: 13.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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