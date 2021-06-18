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Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi

18.06.2021 09:26

Renan Kaleli ile 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Nehir Erdoğan, ilk kez sevgilisiyle objektiflere takıldı. Bodrum'da tatil yapan çiftten Erdoğan, sabah saatlerinde sevgilisiyle atışması nedeniyle balkona çıkıp ağladı. Öğlene doğru ise aralarındaki problemi çözen çift, keyifli halleriyle görüntülendi.

Nehir Erdoğan 2014'te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'le nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği üç yıl sürmüştü. Erdoğan'ın, 2 yıldır Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli'yle aşk yaşadığı konuşuluyordu. Aşkın ilk karesi Bodrum'dan geldi. Çift, Akyarlar'daki bir otelde görüntülendi.

BALKONA ÇIKIP AĞLADI

Erdoğan ile Kaleli, sabah saatlerinde tartışma yaşadı. Nehir Erdoğan kaldıkları otelin balkonunda ağlarken, Kaleli ise hararetli şekilde telefonla konuşurken görüntülendi. Çift, öğle saatlerinde ise havuz başına indi ve aralarındaki sorunu çözdü.

Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli ilk kez görüntülendi

EĞLENİRKEN AYAĞINI BURKTU

Akşam saatlerinde Akyarlar'daki bir plaja giden Nehir Erdoğan, sevgilisiyle görüntülenmemek için bir araya gelmedi. Mekanın barında vakit geçiren ve sevgilisini yalnız bırakan Erdoğan, bir arkadaşıyla iskeleye giderek sohbet etti.

Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi

Güneş battıktan sonra plajda kimsenin kalmamasını fırsat bilen oyuncu, önce iskelede zıpladı, ardından arkadaşına su atarak şakalaştı. Zıplarken ayağını burkan Nehir Erdoğan topallayarak otelin yolunu tuttu.

Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi
Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi
Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi
Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi

Nehir Erdoğan, Hatice Arslan, Evlilik, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi - Son Dakika Magazin


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