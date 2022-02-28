Nehirde uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
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Nehirde uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi

28.02.2022 14:43
Nehirde uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi

IĞDIR'da devam eden 'Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit Jandarma Er Murat Ekinci 22-5' operasyonunda, Karasu Nehri'nde terör örgütü PKK'ya ait uçaksavar ana gövdesi ve mühimmatı ile atış sehpası ele geçirildi.

IĞDIR'da devam eden 'Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit Jandarma Er Murat Ekinci 22-5' operasyonunda, Karasu Nehri'nde terör örgütü PKK'ya ait uçaksavar ana gövdesi ve mühimmatı ile atış sehpası ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karakoyunlu ilçesi Yazlık köyü Ağrı Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini önlemeye yönelik 24 Şubat'ta başlatılan 'Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit Jandarma Er Murat Ekinci 22-5' operasyonu devam ediyor. Su altı arama kurtarma birimlerinin de katıldığı operasyonda, bölgeden geçen Karasu Nehri'nde uçaksavar ana gövdesi, uçaksavar atış sehpası ve 4 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Tterör örgütüne ait olduğu belirlenen silah ve mühimmatla ilgili Iğdır terör suçları cumhuriyet savcısı talimatıyla işlem yapıldı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.


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Karasu Nehri, Jandarma, Şehit, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nehirde uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika


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