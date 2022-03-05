Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 8 turist kurtarıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 4'ü Taylandlı, biri ABD'li, biri İtalyan ve 2'si Türk 8 turist kurtarıldı.

8 turist, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 2 bin 150 metre yüksekliğindeki, "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'na tırmandı.

Kar ve tipiden dolayı mahsur kalan 8 kişi, jandarmadan yardım talebinde bulundu.

Bölgeye 8x8 amfibik arama kurtarma aracıyla giden AFAD ve jandarma ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası mahsur kalanları kurtardı.

Kontrol amacıyla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.