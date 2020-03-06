Nemrut Dağı'nın kar nedeniyle kapanan yolu açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nemrut Dağı'nın kar nedeniyle kapanan yolu açılıyor - Son Dakika

Nemrut Dağı'nın kar nedeniyle kapanan yolu açılıyor

6 saat önce

Dünya'nın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolunun ulaşıma açılması için çalışma başladı.

Nemrut Dağı'nın kar nedeniyle kapanan yolu açılıyor, System.String[]

Dünya'nın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolunun ulaşıma açılması için çalışma başladı.


Kommagene Uygarlığında 'Tanrılar Tahtı' olarak bilinen 2 bin 206 metre yükseklikteki devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nın yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 ile 2 metre arasında değiştiği Nemrut Dağı yolunda hummalı bir çalışma başlattı. İki günden beri devam eden yol açma çalışmalarında 6 kilometrelik karla kaplı yolun 2 kilometresi açıldı. Ekipler zirveye ulaşmak için kalan 4 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor. Kar püskürtme aracı rotatif, greyder ve kepçe ile çalışmalarını sürdüren ekiplerin 3-4 gün içerisinde yolu tamamen açması bekleniyor.


Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, yolun açılmasıyla Nemrut Dağı'nın turizm sezonunu açacağını belirterek, "2020 yılı turizm sezonu öncesinde Nemrut Dağı'nda kar temizlik çalışmaları başladı. Gecen yıl da Mart'ın ilk haftasında başlamıştık. İnşallah 3-5 güne kadar kar temizleme çalışmalarını karayolları ekiplerimiz bitirecek. Böylece Nemrut Dağı'nı turizm sezonuna açmış olacağız" dedi.


İyi bir turizm sezonu beklediklerini ancak korona virüsünden dolayı dünyada turizm sektöründe belirsizlik olduğunu vurgulayan Ekinci, "Bu yıl turizmde iyi bir sezon bekliyoruz ama korona virüsünden dolayı bütün dünya turizm sektöründe ciddi bir belirsizlik var. Bu belirsizlikten bizde nasibimizi alıyoruz. İnşallah tez zamanda düzelir ve turizm sezonunu canlı bir şekilde geçiririz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Nemrut Dağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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