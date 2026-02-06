Nepal'de Düğün Dönüşü Otobüs Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nepal'de Düğün Dönüşü Otobüs Kazası

06.02.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baitadi'de düğün dönüşü otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ağır yaralı.

KATMANDU, 6 Şubat (Xinhua) -- Nepal'in batısındaki Baitadi bölgesinde bir düğüne katılan 60 kişiyi taşıyan otobüsün yaptığı kazada en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Polis Müfettiş Yardımcısı Deepak Kumar Rae, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Otobüs perşembe günü saat 19.55 sularında bölgeye bağlı Purchaudi belediyesinde düğün dönüşü kaza yapmıştır" dedi.

16 yaralının yerel sağlık merkezlerinde, durumu ağır olan 32 kişininse daha donanımlı hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Rae, "Gelin ve damat başka bir araçtaydı. Onların durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Kazanın nedeninin henüz tespit edilemediği bildirildi.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Düğün Dönüşü Otobüs Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:34:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Nepal'de Düğün Dönüşü Otobüs Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.