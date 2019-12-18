'Nereden Başlasam' projesi ile Üniversite öğrencilerine tecrübelerini aktardılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Nereden Başlasam' projesi ile Üniversite öğrencilerine tecrübelerini aktardılar - Son Dakika

'Nereden Başlasam' projesi ile Üniversite öğrencilerine tecrübelerini aktardılar

6 saat önce

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde oluşturulan 'Nereden Başlasam' konulu proje kapsamında üniversite öğrencileri ile tecrübeler paylaşıldı.

'Nereden Başlasam' projesi ile Üniversite öğrencilerine tecrübelerini aktardılar, System.String[]

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde oluşturulan 'Nereden Başlasam' konulu proje kapsamında üniversite öğrencileri ile tecrübeler paylaşıldı.


Karabük Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, girişimciliğin önündeki en önemli sorunlardan biri olan ve gerekli araştırmaları yapmadan başlanılan girişimciliğin olumsuz sonuçlarını gidermek için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Kamu Kuruluşlarının iş birliği ile 'Nereden Başlasam' projesi anlatıldı.


Proje kapsamında TSO Meclis Başkanı Salih yılmaz, İŞKUR İl Müdürü Çoşkun Güven, KOSGEB İl Müdürü Serhat Saygın ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Müdürü Murat Karakabak tarafından birer sunum gerçekleştirilerek, girişimcilik için neler yapılması ve hangi yolların izlenmesi noktasında bilgiler verildi.


Yapılan sunumlar sonrası soru cevap bölümü ile toplantı sona erdi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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