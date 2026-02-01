Nergis ve Ömer Durmuş Kardeşlerin Hedefi Olimpiyat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nergis ve Ömer Durmuş Kardeşlerin Hedefi Olimpiyat

01.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çamlıhemşin'deki kardeşler, Türkiye şampiyonluklarıyla uluslararası başarı peşinde.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 8 yıl önce başladıkları kayaklı koşuda Türkiye şampiyonlukları elde eden Nergis ile Ömer Durmuş kardeşler, uluslararası organizasyonlarda da başarı hedefliyor.

Çamlıhemşin Kayaklı Koşu ve Biatlon Spor Kulübü sporcuları 15 yaşındaki Nergis ile 16 yaşındaki ağabeyi Ömer Durmuş, ilkokulda tanıştıkları kayakta antrenörlerinin de desteğiyle kendilerini geliştirerek Türkiye şampiyonlukları kazandı.

Uluslararası başarı hedefleyen Ömer ve Nergis kardeşler AA muhabirine hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayaklı koşunun eğlenceli ancak zor bir branş olduğunu dile getiren Ömer, "Madalya için ter dökmek lazım. Antrenmanda akıtmadığımız ter, yarışta göz yaşı olarak bize döner." dedi.

Yarışlara hazırlık için ekstra çalışmalar da yaptıklarını aktaran Ömer, "Kardeşimle Türkiye şampiyonluğumuz var. Hedefim bir yıl sonra yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne katılmak. Sonra da 2030 Kış Olimpiyatlarına gitmek istiyorum." diye konuştu.

Nergis Durmuş, yaklaşık 8 yıldır branşla uğraştığını, başarı için çok çabaladığını anlattı.

Kayaklı koşunun zor bir branş olduğunu anlatan ifade eden Nergis, şunları söyledi:

"Ağabeyimle omuz omuza madalya peşindeyiz. Ağabeyimin 16-17, benim de 20'ye yakın madalyam var. En büyük hedefim Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne güzel hazırlanıp gitmek. 2030'daki olimpiyatlara katılmak istiyorum. Birçok çocuk ve gence örnek olduğumuz düşünüyorum."

Kaynak: AA

Çamlıhemşin, Antrenman, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nergis ve Ömer Durmuş Kardeşlerin Hedefi Olimpiyat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD ve İran’a Sınırlama: Hava Sahası ve Topraklarımızı Kullanamazsınız
Suudi Arabistan'dan ABD ve İran'a Sınırlama: Hava Sahası ve Topraklarımızı Kullanamazsınız
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 11:43:33. #7.11#
SON DAKİKA: Nergis ve Ömer Durmuş Kardeşlerin Hedefi Olimpiyat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.