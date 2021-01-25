Nesihan Atagül sağlık durumunu paylaştı! - Son Dakika

Nesihan Atagül sağlık durumunu paylaştı!

25.01.2021 09:20
Nesihan Atagül sağlık durumunu paylaştı!, System.String[]

Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti.

Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti.

Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sevenlerine teşekkür eden Atagül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun... Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyim.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDORUMU NEDİR?

Geçirgen bağırsak sendromu merak edilen hastalıklar arasında bulunuyor. Bağırsak hastalıklarının farklı nedenleri olabiliyor. Hastalığa yakalananlar bunları öğrenmek istiyorlar. İşte sık görülen belirtileri arasında sürekli halsizlik, yorgunluk ile giden kronik yorgunluk olan geçirgen bağırsak sendromu hakkında bilgiler

Geçirgen bağırsak sendromu farklı nedenlerden dolayı birçok bireyde görülebiliyor. Sürekli kullanılan alkol, aspirin gibi bazı ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri bozabiliyor. Bu hastalığın tedavi sürecinde öncelikle bağırsağa zarar veren gıdalardan uzak durulması gerekiyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Sürekli kullanılan alkol, aspirin gibi bazı ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri bozabilir. Ayrıca aşırı şeker, özellikle meyve şekeri olan fruktoz, karbonhidrat kullanımı ile bağırsaktaki normal yaşayan bakteri florası ve ortamı bozularak geçirgen bağırsak sendromuna sebep olabilir" dedi.

Bağırsakların sindirim sisteminin ve dolayısıyla vücudun en önemli kısımlarından biri olduğunu ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Bağırsak, yüzeyini kaplayan özelleşmiş hücreleri sayesinde hem gıdaların sindirilmesini hem de sindirilen gıdaların emilmesini sağlar. Bunun dışında vücudumuzun en önemli savunma mekanizmalarından birini de oluşturur. Vücudumuzun ikinci beyni olarak da bilinen bağırsaklarda, birbirlerine komşu bir şekilde sıralanan hücreler arasında sıkı bağlantılar (tight junction) bulunur. Geçirgen bağırsak sendromunda işte bu sıkı bağlantıların bozulması sonucunda, bakterilerin, bakteriyel toksinlerin, sindirilen gıdalardaki toksik-vücuda zararlı maddelerin bağırsaktan kana karışması ve bu şekilde vücudumuzda bazı uygunsuz cevapların ve hastalıkların oluştuğu iddia edilmektedir" dedi.

HASTALIĞA İYİ GELEN BESİNLER

Öncelikle bağırsağa zarar veren gıdalardan uzak durulmalıdır. Sızıntılı bağırsakların bu dört besin ve takviyeyle iyileşmesi mümkündür.

Kemik suyu: Kolajen ve hasarlı hücre duvarlarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek amino asit, proline, glisin ve glutamine içermektedir. Sızdıran bağırsakları ve otoimmün hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

Fermente süt ürünleri: Bağırsakların iyileşmesine yardımcı olabilecek hem probiyotikleri hem de kısa zincirli yağ asitlerini barındırmaktadır. Kefir, ev yoğurdu, ekşi krema, ghee (tereyağından saf yağ yapılması işlemi) en iyileridir.

Fermente sebzeler: Bağırsak pH'sını ve bağırsağı destekleyen probiyotikleri dengeleyen organik asitler içermektedir. Sauerkraut ( alman lahana turşusu), kimchi (mayalanmış kırmızıbiber ve sebzelerden özellikle Çin lahanasından yapılan, geleneksel bir Kore yemeği) ve kvass (sebzelerle yapılan bir içecek) zengin kaynaklardır. Floranın "Lactobacillus acidofillus" kısmını üretmektedir.

Tüm hindistan cevizi ürünleri: Hindistan cevizinde bulunan MCFA'lar (orta zincirli yağ asitleri) diğer yağ asitlerinden daha kolay sindirilebilmekte, böylelikle sızdıran bağırsağı en iyi şekilde onarmaktadır. Ayrıca, hindistan cevizi kefiri, sindirim sistemini destekleyen probiyotikleri içermektedir.

Tüm bunların dışında omega-3 yağlı gıdaları tüketmek faydalıdır. Çim beslemeli sığır eti, kuzu ve somon gibi vahşi yakalanmış balıklar gibi anti-inflamatuar (iltihapla savaşan) gıdalar da sızıntılı bağırsağı tamir etmek için en yararlı gıdalardır

Nesihan Atagül sağlık durumunu paylaştı!

Neslihan Atagül, Medya, India, Alkol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nesihan Atagül sağlık durumunu paylaştı! - Son Dakika Magazin


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