Son Dakika Haberleri: Neslihan Yiğit'ten bronz madalya
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Neslihan Yiğit'ten bronz madalya

1 saat önce

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Uluslararası Maldivler Challenge Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Neslihan Yiğit'ten bronz madalya, System.String[]

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Uluslararası Maldivler Challenge Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Maldivler'in Male kentine düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda mücadele eden Neslihan Yiğit, yarı finalde ABD'li Iris Wang ile karşılaştı.

Müsabakayı 2-0 yitiren Neslihan Yiğit, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı ve bronz madalya aldı.

Neslihan Yiğit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:30 Kaynak: AA
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