Neslihan Yiğit'ten bronz madalya
1 saat önce
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Uluslararası Maldivler Challenge Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:30 Kaynak: AA
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Uluslararası Maldivler Challenge Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Maldivler'in Male kentine düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda mücadele eden Neslihan Yiğit, yarı finalde ABD'li Iris Wang ile karşılaştı.
Müsabakayı 2-0 yitiren Neslihan Yiğit, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı ve bronz madalya aldı.
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