Netanyahu ABD'ye Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Netanyahu ABD'ye Gitti

Netanyahu ABD\'ye Gitti
10.02.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmek üzere ABD'ye hareket etti. Gazze ve İran konuları ele alınacak.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye hareket etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşme için Tel Aviv'den Washington'a doğru hareket etti. Ziyaret öncesi Ben Gurion Havalimanı'nda konuşan Netanyahu, "Başkan Trump'ın ikinci dönemine seçilmesinden bu yana kendisiyle görüşmek üzere 7'nci kez ABD'ye gidiyorum. Bu sayıya elbette Trump'ın İsrail'e yaptığı unutulmaz ziyaret ve Knesset'teki konuşması dahil değil. Bunlar, benim Başkan ile şahsen sahip olduğum ve İsrail'in ABD ile sahip olduğu, tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olağanüstü ilişkinin benzersiz yakınlığını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin gündemine dair ise Netanyahu, "Bu seyahatte Gazze, bölgedeki durum ve elbette her şeyden önce İran ile yürütülen müzakereler olmak üzere bir dizi konuyu ele alacağız. Başkan'a, bu müzakerelerin ilkelerine ilişkin bakış açımızı sunacağım. Bana göre bunlar sadece İsrail için değil, Orta Doğu'da barış ve güvenlik isteyen dünyadaki herkes için hayati öneme sahip temel ilkelerdir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, İsrail, Dünya, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu ABD'ye Gitti - Son Dakika

Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar

16:35
Süper Lig’de maç saatleri değişti
Süper Lig'de maç saatleri değişti
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 17:18:23. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu ABD'ye Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.