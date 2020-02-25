Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı - Son Dakika
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Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı

7 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Netanyahu, Twitter hesabından Arapça yayımladığı mesajda, 91 yaşında hayatını kaybeden Mübarek'in yakın dostu olduğunu belirtti.

Mesajında Netanyahu, "İsrail halkı ve hükümeti adına eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Hüsnü Mübarek'in ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Mübarek, halkını barış ve güvenliğin yanı sıra İsrail ile de barış yapmaya yönelten bir liderdi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Mübarek ile birçok defa görüştüğünü dile getirerek, "Bu görüşmelerde Mübarek'ten barışa derin bir bağlılık intibası aldım. Mısır ile birlikte bu yolu sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Sisi'ye, Mübarek ailesine ve Mısır halkına taziyelerimi sunuyorum." cümlelerini kullandı.

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek

Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928'de dünyaya geldi.

Kahire'deki Mısır Askeri Akademisi mezunu olan Mübarek, aynı zamanda Havacılık Akademisi'ni tamamlayan bir pilottu. Sovyetler Birliği'nde ileri uçuş ve bombardıman teknikleri konusunda eğitim alan ve 1966-1969 yıllarında Hava Harp Komutanlığı görevini yürüten Mübarek, 1972'de Enver Sedat tarafından hava kuvvetleri komutanlığına getirilmişti.

Mısır'ın 1967'de İsrail ile yapılan 6 gün savaşlarında kaybettiği Sina Yarımadası'nın geri alındığı 1973 Yom Kippur Savaşı'nın kazanılmasında önemli roller oynayan Mübarek, 1975 yılında devlet başkanı yardımcılığına atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, "Arap Baharı" adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti.

Cemal ve Ala adında iki çocuk babası olan Mübarek 25 Ocak 2011'deki devrimden sonra yargılanarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Ancak Temyiz Mahkemesi'nin kararı bozması üzerine Mübarek beraat etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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