Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı - Son Dakika

Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Netanyahu, Twitter hesabından Arapça yayımladığı mesajda, 91 yaşında hayatını kaybeden Mübarek'in yakın dostu olduğunu belirtti.

Mesajında Netanyahu, "İsrail halkı ve hükümeti adına eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Hüsnü Mübarek'in ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Mübarek, halkını barış ve güvenliğin yanı sıra İsrail ile de barış yapmaya yönelten bir liderdi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Mübarek ile birçok defa görüştüğünü dile getirerek, "Bu görüşmelerde Mübarek'ten barışa derin bir bağlılık intibası aldım. Mısır ile birlikte bu yolu sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Sisi'ye, Mübarek ailesine ve Mısır halkına taziyelerimi sunuyorum." cümlelerini kullandı.

Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı

Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım
Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Düşmanın bir planı ve komplosudur Koronavirüs hızla yayılıyor! İsviçre'de ilk vaka tespit edildi İtalya'da korona virüsü bilançosu artıyor

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 01:00:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]