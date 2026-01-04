Netanyahu: Latin Amerika'da İsrail'e Yöneliş Artıyor - Son Dakika
Netanyahu: Latin Amerika'da İsrail'e Yöneliş Artıyor

04.01.2026 17:22
Netanyahu, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından Latin Amerika ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini yeniden tesis edeceğini iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoyduğu askeri müdahalesinin ardından Latin Amerika ülkelerinin İsrail'le ilişkileri yeniden tesis edeceği bir dönüşüm yaşandığını iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun ABD ziyareti dönüşü katıldığı ilk kabine toplantısının açılışında çeşitli konulara değindiği konuşmasını paylaştı.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini iddia ederek "Bunun, İsrail ile ABD arasındaki ikili bağı ve elbette aramızdaki kişisel bağı güçlendirmeye katkıda bulunduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Trump ile bölgedeki gelişmeleri tartıştıklarını kaydeden Netanyahu, ABD Başkanı'nın "Temel koşul Hamas'ın silahsızlandırılması." ifadesini aktararak bunun "20 maddelik plan için temel ve vazgeçilmez bir koşul" olduğunu savundu.

İran ve Venezuela mesajı

Netanyahu, Trump ile İran konusunu da ele aldıklarını kaydederek "sıfır uranyum zenginleştirme" konusunda ortak bir tutuma sahip olduklarını, İran'dan 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması ve tesislerin sıkı denetim altında tutulması gerektiğini ileri sürdü.

İsrail hükümetinin "İran halkının mücadelesine, özgürlük, hürriyet ve adalet özlemlerine" katıldığını iddia eden Netanyahu, ulusal para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle protestoların yaşandığı İran'da, halkın kaderini eline aldığı bir anın yaşanacağını savundu.

Netanyahu, ABD'nin Maduro ve eşini alıkoyduğu askeri müdahalesine destek verdiklerini yineledi.

"Şu anda Latin Amerika'da bir dönüşüm yaşandığını söylemeliyim; birçok ülke Amerika eksenine ve, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, İsrail Devleti ile ilişkilere geri dönüyor." ifadesini kullanan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ı tebrik etti.

Ben-Gvir tartışması

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde İsrail vatandaşı Filistinli bedevi Araplara yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmesinde "polisin bölgede asayişi tesis etmeye çalıştığını" öne sürdü.

Bölgedeki gerilimden sorumlu tutulan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i tebrik ederek, Ben-Gvir'in "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevden alınmasını talep eden İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya mesaj gönderen Netanyahu, cezaevi hizmetlerinden, "Ulusal Muhafızların" ve İsrail polisinin güçlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, gelecek günlerde Ben-Gvir ile birlikte Necef bölgesini ziyaret edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Latin Amerika, İnsan Hakları, Venezuela, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Güncel, Son Dakika

