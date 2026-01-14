Netanyahu'nun Uçağı Yurt Dışına Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu'nun Uçağı Yurt Dışına Gönderildi

14.01.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran-ABD geriliminde Netanyahu'ya ait uçak ülke dışına çıkarıldı, rotası bilinmiyor.

İran ile ABD arasında giderek artan gerilimin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seyahatlerinde kullandığı uçak ülke dışına çıkarıldı.

Flight Radar verilerine göre, Netanyahu'ya tahsis edilen "Wings of Zion" isimli uçak İsrail'in güneyinden havalanarak ülkeden ayrıldı.

Netanyahu'nun içinde bulunmadığı uçağın rotasına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin İran'a saldırı düzenleme olasılığıyla artan gerilimin ardından Netanyahu'ya tahsis edilen uçağın yurt dışına çıkarılması dikkati çekti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İran'da devam eden gösterilerin ardından ABD'nin İran'a saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor.

ABD'nin vurması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'i de hedef alabileceği yorumları yapılıyor.

İsrail ile İran arasında Haziran 2025'teki savaşta Netanyahu'nun uçağı ülke dışına çıkarılarak Yunanistan'a götürülmüştü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Uçağı Yurt Dışına Gönderildi - Son Dakika

Kur’an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular
Konyasporlu Adil Demirbağ’dan bahis itirafı Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Korkutan görüntüler Deniz bir günde 50 metre çekildi Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı

14:54
Ünlü yorumcudan bomba Mourinho iddiası: Otelde sevgilisiyle...
Ünlü yorumcudan bomba Mourinho iddiası: Otelde sevgilisiyle...
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 15:09:53. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu'nun Uçağı Yurt Dışına Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.