Son Dakika Haberleri: Netaş Ion Platformunda Iot Projeleri 5g Hızında Geliştirme İmkanı

Netaş Ion Platformunda Iot Projeleri 5g Hızında Geliştirme İmkanı

1 saat önce

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) liderliğinde hayata geçirilen 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda kurulan Netaş IoT Platformu ION, öğrenciler, start-up'lar, akademisyenler, her ölçekteki kurum ve kuruluşlar IoT projelerini ücretsiz geliştirilebilecek.

Netaş Ion Platformunda Iot Projeleri 5g Hızında Geliştirme İmkanı, System.String[]
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) liderliğinde hayata geçirilen 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda kurulan Netaş IoT Platformu ION, öğrenciler, start-up'lar, akademisyenler, her ölçekteki kurum ve kuruluşlar IoT projelerini ücretsiz geliştirilebilecek.

Netaş açıklamasına göre, yerli ve milli teknoloji üretimini desteklemek amacıyla içinde bulunduğu ekosistemi güçlendirmeyi sorumluluğu olarak gören Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Mimarı Netaş, BTK ev sahipliğinde açılan ve 5G'ye geçiş yolunda önemli bir adım olan 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda IoT Platformu ION ile yer aldı.

5G Vadisi'ndeki tek IoT Platformu olan Netaş ION üzerinden öğrencilere, start-up'lara, her ölçekteki kurum ve kuruluşlara IoT projelerini de 5G hızında ücretsiz geliştirebilme imkanı sunuluyor.


IoT projelerini Netaş ION Platformu üzerinde geliştirmek isteyen proje sahiplerinin BTK'ya başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sahipleri, 5G VATS Teknik Çalışma Grubu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, belirlenecek takvim dahilinde altyapılardan faydalanabilecek.


"Herkese IoT platformumuzu kullanıma açtık"

Netaş Ar-Ge Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu, ilk telekomünikasyon Ar-Ge'sini kurarak 45 yıldan bu yana geliştirdiği altyapı teknolojileri ile Türkiye'nin dijital dönüşümünün her aşamasında rol oynayan bir şirket olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Netaş olarak yerli 5G ve ötesi teknolojiler üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte yerli teknoloji üretimi ile kalkınma seferberliği kapsamında, içinde bulunduğumuz ekosistemi de gelecek teknolojilere hazırlamayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 5G Vadisi'nde, öğrencilerden, start-uplara, her ölçekten kamu ve özel sektör kuruluşlarına, akademisyenlere kadar herkese IoT platformumuzu kullanıma açtık.

Böylece IoT proje sahipleri, Netaş'ın ION Platformu üzerinde ürünlerini ücretsiz olarak geliştirebilecek. Amacımız, 5G ile hayatın her noktasına daha fazla entegre olacak olan IoT'nin 2025 yılına kadar yaratacağı tahmin edilen 11 trilyon dolarlık pazardan Türkiye'nin alacağı payın artırmasına destek olmak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Türkiye, Netaş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak

Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:19:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netaş Ion Platformunda Iot Projeleri 5g Hızında Geliştirme İmkanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]