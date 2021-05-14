Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı
14.05.2021 15:45
Netflix Türkiye, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te" açıklamasıyla, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurmuştu. Yapılan bu açıklamanın şampiyonluk maçları öncesine denk gelmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün ezeli rakiplerinin taraftarları büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, Netflix üyeliklerini iptal etmek için başvuru yaptıklarını belirtti.
Netflix'in Fatih Terim belgeseli yapacağı haberi ortalığı salladı. Bu gelişmeye Galatasaray'ın ezeli rakipleri tepki gösterdi, üyelik iptalleri başladı.
İşte o tepkiler
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