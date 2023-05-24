Netflix'in aldığı yeni karara göre, artık şifre paylaşmak için ek ücret ödenecek - Son Dakika
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Netflix'in aldığı yeni karara göre, artık şifre paylaşmak için ek ücret ödenecek

24.05.2023 13:42

Dünyaca ünlü dizi film platformu Netflix, parola paylaşımına yönelik uzun süredir bahsi geçen sıkı önlemlerine başladı. Buna göre, artık ABD'deki kullanıcılar ayda 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşabilecekler.

Bir süredir kullanıcıların şifre paylaşımı yaparak hesabı çok sayıda kişinin kullanmasına karşı güvenlik önlemi alacağı söylenen Netlix, harekete geçti.

ABD VE İNGİLTERE'DE BAŞLIYOR

Şirket, ABD'li müşterileri için oluşturduğu yeni ücretler tarifesini açıkladı. Buna göre, Netflix, kullanıcıların ayda ek 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini paylaşabileceğini duyurdu. İngiltere'de ise bu ücret 5 sterlin olarak belirlendi. Bu seçenekleri yalnızca standart ve premium planını kullanan müşteriler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

100 MİLYON HANE ÖDEME YAPMADAN KULLANIYOR

Şirket, ABD ve Kanada'daki 30 milyon kullanıcı dahil olmak üzere, dünya çapında toplamda 100 milyon hanenin ödeme yapmadıkları halde bir Netflix hesabı kullandıklarını açıkladı. Geçen yıl Latin Amerika'da başlayan şifre paylaşımına yönelik baskı Netflix'in kullanıcılardan daha fazla gelir elde etme stratejisinin önemli bir parçası olarak yorumlandı.

İSPANYA'DA TAM TERSİ OLDU

Öte yandan İspanya'da bu strateji tam tersinde etki gösterdi. Uygulamanın hayata geçirilmesi sonrasında İspanya'da ek bir hesap için 5,99 euro ücret alınmaya başlandı. Şirket yılın ilk üç ayında bir milyondan fazla abone kaybetti.

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Netflix'ten yeni güvenlik önlemi! Artık şifre paylaşmak için ek ücret ödenecek Netflix'ten yeni güvenlik önlemi! Artık şifre paylaşmak için ek ücret ödenecek

Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix'in aldığı yeni karara göre, artık şifre paylaşmak için ek ücret ödenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netflix'in aldığı yeni karara göre, artık şifre paylaşmak için ek ücret ödenecek - Son Dakika
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