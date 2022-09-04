Popüler Netflix Türk dizisi mahkemelik oldu!

Netflix'in en popüler Türk dizilerinden biri olan Atiye, yayınladığı andan itibaren beğenileri toplamayı başardı. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı dizi şimdi bir 'kopyalama' davasıyla karşı karşıya. Ece Özbaş adlı bir yazar, Atiye dizisinin kitabından 'kopyalandığı' iddiasıyla mahkemeye verdi.

Ece Özbaş, dizinin direkt kopyalandığını iddia etti

2019 yılında yayınlanan Netflix'in sevilen dizisi Atiye, izleyicilerden geçer not almayı başardı. 2021 yılında çıkan 3. sezonuyla final yapan dizi şimdi, bir mahkemeyle karşı karşıya. Yapımcılığını Alex Sutherland'ın üstlendiği Atiye dizisinin yazar Şengül Boybaş'ın 'Dünyanın Uyanışı' adlı eserinden uyarlandığı biliniyordu. Ancak yazar Ece Özbaş, kafaları karıştıran bir iddia ile gündeme geldi.

İddialara göre dizi, Ece Özbaş'ın 2017 yılında yazdığı 'Sihrin Kovulmuş Melekleri' adlı kitabından kopyalandı. Kitaplardan uyarlanan dizilerin izinsiz olması durumunda normalde dava açılır. Ancak Özbaş'ın iddiasına göre davanın asıl sebebi uyarlanması değil, direkt olarak kopyalanması.

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Konuyla ilgili Ece Özbaş, "Düşünün çocuğunuz var, annesi olduğunu biliyorsunuz fakat o çocuk sizi bilmiyor. Haykırıyorsunuz, kimse dinlemiyor. 'O benim' diyorsunuz, umursayan yok. Gerçekten acı bir durum." dedi. Ayrıca Özbaş'ın avukatı da açıklama yaptı. "Kitabı defalarca okuduk, dizinin her bölümünü defalarca izledik ve notlar çıkardık. Yaklaşık yirmi keskin benzeşme ve esinlenmenin ötesinde bir intihal yakaladık."

Bunun yanı sıra avukat Tolga Hasan Özalp, dava süreciyle ilgili de açıklamalar yaptı. "Önce yayıncı kuruluşu bulduk. RTÜK'e, kurumsal adını öğrenmek maksadıyla yazılar yazdık, sonra yapımcıyı bulduk, kanuni haklarımın himayesi babında önce uzlaşma yollarını aradık, ama öyle tepeden baktılar ki… Birkaç ay geçmesine rağmen en sonunda aldığımız cevap 'Hayır, sizinle anlaşamayız' oldu." Konuyla ilgili dizinin yapımcısından ise herhangi bir açıklama gelmedi.

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