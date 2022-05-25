Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filminden ilk fragman geldi! - Son Dakika
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Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filminden ilk fragman geldi!

25.05.2022 02:36
Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filminden ilk fragman geldi!

The Gray Man fragmanı yayınlandı. Netflix'in şimdiye kadarki en büyük bütçeli filmi olduğu düşünülen The Gray Man ne zaman çıkacak?

Son zamanlarda büyük çalkantılar ile boğuşan Netflix, şimdiye kadarki en büyük bütçeli filmi olan The Gray Man için ilk fragmanı yayınladı. Ana de Armas, Ryan Gosling ve Chris Evans'ın başrollerini paylaştığı aksiyon filmi, Avengers'ın meşhur yönetmenleri Russo kardeşler tarafından yönetildi.

The Gray Man konusu ve çıkış tarihi

Ryan Gosling'ın ana karakter olarak boy göstereceği The Gray Man, aslında ünlü oyuncunun 2018'deki "First Man" filminden sonraki ilk sinema projesi. Ryan Gosling, Netflix'in devasa bir bütçe harcayarak hazırladığı The Gray Man'de süper casus Sierra Six (Kont Gentry) olarak beyaz perdeye geri dönüyor.

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Joe ve Anthony Russo tarafından Mark Greaney'nin çok satan kitap serisinden uyarlanan yeni filminde Chris Evans da başroller arasında yer alıyor. Aksiyon ve casusluk odaklı The Gray Man'in fragmanı merak uyandırıyor. Yaklaşık 2 dakikalık ilk fragmanda aksiyon dolu çatışmalar ve yumruk yumruğa kavgalar göze çarpıyor.

The Gray Man konusu aslında kitaptan dolayı az çok biliniyor. Eski bir CIA ajanı olan Lloyd Hansen (Chris Evans), Sierra Six kod adıyla bilinen Kont Gentry'i (Ryan Gosling) takip ediyor. Ana de Armas ise Sierra'nın destekçisi olduğu belirtilen Dani Miranda'yı canlandırıyor.

Hem Netflix hem de beyaz perdeye gelecek olan aksiyon filmi, Netflix'in bugüne kadar en çok para harcadığı yapım oldu. Yayın devi bu konuda resmi bir rakam vermese de, filmin 200 milyon dolar civarında bir paraya hazırlandığı tahmin ediliyor.

İlk olarak 15 Temmuz'da sinemalarda gösterime girmesi ve hemen bir hafta sonra ise, 22 Temmuz'da Netflix'te yayınlanması planlanıyor.

  • Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filminden ilk fragman geldi!
  • Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filminden ilk fragman geldi!
  • Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filminden ilk fragman geldi!

Ana de Armas, Ryan Gosling ve Chris Evans'ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Jessica Henwick ve Regé-Jean Page, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Julia Butters, Eme Ikwuakor ve Scott Haze oyuncu kadrosunda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Ryan Gosling, Ana de Armas, Chris Evans, Netflix, Güncel, Son Dakika

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