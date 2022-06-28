Netflix kullanmayı bırakmak için 6 neden! - Son Dakika
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Netflix kullanmayı bırakmak için 6 neden!

28.06.2022 07:53
Netflix kullanmayı bırakmak için 6 neden!

Ünlü video akış platformu Netflix'in dezavantajlarını inceledik. İşte Netflix kullanmayı bırakmak için 6 neden...

Dijital dönüşümün lokomotifi internetin en büyük ürünlerinden biri de video akış platformları. Aylık belirli bir abonelik ücreti karşılığında yüzlerce içeriğe kolaylıkla erişilmesine ortam sağlayan bu platformlar, 2019 yılında patlak veren koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız dönemde yaygınlaştı.

Dünya genelinde 220 milyondan fazla abonesiyle öne çıkan hizmetlerden biri de Netflix. Hizmet, abone sayısı ele alındığında başarılı görünse de bazı durumlarda kullanıcıların canını fazlasıyla sıkabiliyor. Biz de yazımızda Netflix'in dezavantajlarını inceledik. İşte Netflix kullanmayı bırakmak için 6 neden…

Sınırlı bölgesel içerikler

Haberimize geçmeden önce belirtmekte yarar var ki bu nedenlerin bir çoğu diğer platformlar için de geçerli olup, sırasıyla hepsine ait içerikler yapılacaktır. İçeriğimiz kötülemek amaçlı bir karşı reklam çalışması değildir.

Netflix kullanmayı bırakmak için 6 neden!

Son yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki Netflix kullanıcıları, platformun ABD'deki üyelerine sunduğu içeriğin yalnızca yüzde 10'luk bir kısmına erişebiliyor. Bu nedenle kullanıcılar film, dizi ve TV şovlarının büyük bir kısmını izleyemiyor.

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VPN gibi yöntemlerle diğer ülkelerin Netflix içeriklerini izlenmeye çalışılsa da Türkçe dil desteğinin olmaması nedeniyle başarılı olunamıyor.

Lisans anlaşmaları

Netflix orijinal yapımlarını yerli yabancı demeden sıklıkla takip ediyoruz. Ancak platformun bünyesindeki diğer dizi, film, TV şovları ve belgeseller ne durumda? Şunu belirtmeliyiz ki Netflix'in lisans anlaşmaları aboneleri pek de memnun etmiyor. Örneğin ABC veya CBS gibi TV ağlarında yayınlanan bir yapım, lisans anlaşması kapsamında Netflix'e çok uzun zaman sonra geliyor.

Netflix kullanmayı bırakmak için 6 neden!

Söz konusu TV ağlarında yayınlanan bir içerik, genellikle bir yıl sonra platformun kütüphanesine ekleniyor. Bu da her ay belirli bir abonelik ücreti ödeyerek kaliteli bir hizmet almak isteyen kullanıcıların istemeyeceği bir şey.

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Kaynak: Shiftdelete

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