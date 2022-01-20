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Netkent'ten lise mezunlarına doğrudan üniversiteli olma fırsatı - Son Dakika

Netkent'ten lise mezunlarına doğrudan üniversiteli olma fırsatı

20.01.2022 12:14
Netkent'ten lise mezunlarına doğrudan üniversiteli olma fırsatı

Netkent Start programı ile lise mezunları, Netkent'in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nin belirlenen 4 yıllık lisans programlarına başvurma hakkına sahip olacak.

Netkent Start programı ile lise mezunları, Netkent'in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nin belirlenen 4 yıllık lisans programlarına başvurma hakkına sahip olacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini uygulama yolunda önemli bir adım atarak lise mezunlarına yönelik Netkent Start programını hayata geçirdi.

Bu programa katılan lise mezunları, Netkent'in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nin belirlenen 4 yıllık lisans programlarına başvurma hakkına sahip oluyor.

Bu çerçevede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İşletme, Mühendislik Fakültesi'nin ise Yazılım Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümleri öğrenci kabul ediyor. Öğrenciler kimlik bilgilerini ve lise diplomalarını sisteme yükleyerek Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'ne kayıt için kolayca başvuru yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, Netkent Start programını eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için tasarladıklarını belirtti. Turgay bu ismin üniversite olarak ortaya koydukları iki hedefi de karşıladığını belirterek, "Birincisi eğitim esnekliği ve kaliteli eğitime ulaşımın kolaylığı açısından fırsat eşitliği sağlayan bir başlangıç olması. İkinci olarak da öğrencilerimizin Netkent Üniversitesi'nin kaliteli ve çevrimiçi lisans eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra ulaşacakları küresel iş ağına atacakları ilk adım." ifadelerini kullandı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi hakkında da bilgi veren Turgay, Çağı ve günü yakalamış, sürekli gelişen teknolojinin bütünleşmesinden doğan inovatif eğitim metodu ile bilimsel eğitim ve üretime etkin destek sağlayan uluslararası bir üniversite olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Turgay, "Eğitimde dijitalleşmenin öncüsü Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş, eğitim dilinin Türkçe ve İngilizce olduğu İlk Online Türk Üniversitesi'dir. Ulusal ve uluslararası öğrencileri bünyesinde bulunduran üniversitemiz, kurulduğu ilk günden bugüne kadar dijitalleşme hedefinde hem lokal hem de global fark yaratmaya ve öncü olmaya devam etmektedir. Halen 3 Fakülte bünyesinde 9 Lisans ve 3 Yüksek Lisans toplam 12 programı ile pandemi sürecine rağmen eğitimine bir gün bile ara vermeden devam eden bölgemizin tek üniversitesi olmuştur." açıklamasında bulundu.

Üniversitenin yurt dışı anlaşmaları ile ilgili bilgi veren Turgay, şunları aktardı:

"Bugün 23 ülkeden öğrencisi bulunan ve sahip olduğu uluslararası akademik işbirlikleri ile Almanya, Fildişi Sahili ve Pakistan başta olmak üzere, devlet ve üniversite nezdinde pek çok uluslararası programı yürüten Netkent Üniversitesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH) Mükemmeliyet Konsorsiyumu'nun üyesi olan ilk ve tek Türk üniversitesi.

Netkent, öğrencilerine akademik eğitimi en üst düzeyde veren, çağın eğitsel, kültürel ve teknolojik olarak ürettiği değerleri eğitimin odağında tutan, zaman ve mekan kısıtlamalarını kaldırarak dijital öğretimi yöntem olarak benimseyen ve mezunlarına kariyer konusunda ufuk açan bir üniversitedir. Netkent, internet kullanım oranının sürekli arttığı, bilgiye erişimin kolaylaştığı, mekan kavramının soyutlaştığı günümüzde zamanın daha da önemli hale geldiği, sadece çağı yakalayan bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda araştırmaya ve bilim üretilmesine katkı sağlayarak kuruluş ilkelerini yaşatacak bir öncü üniversite olmayı hedeflemiştir."

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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Araştırma, Akdeniz, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Netkent'ten lise mezunlarına doğrudan üniversiteli olma fırsatı - Son Dakika


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