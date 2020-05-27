NEÜ pandemi sürecinde fiziki etkinlikleri online ortama taşıyarak binlerce kişiye ulaştı - Son Dakika

NEÜ pandemi sürecinde fiziki etkinlikleri online ortama taşıyarak binlerce kişiye ulaştı

Korona virüs pandemisi sebebiyle YÖK'ün belirlediği takvim uyarınca 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini başlatan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), bir taraftan canlı derslerle eğitim faaliyetlerini yürütürken, bir taraftan da fiziki etkinlikleri "NEÜLive" adı ile...

NEÜ pandemi sürecinde fiziki etkinlikleri online ortama taşıyarak binlerce kişiye ulaştı, System.String[]

Korona virüs pandemisi sebebiyle YÖK'ün belirlediği takvim uyarınca 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini başlatan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), bir taraftan canlı derslerle eğitim faaliyetlerini yürütürken, bir taraftan da fiziki etkinlikleri "NEÜLive" adı ile online ortama taşıyarak binlere kişiye ulaştı.


Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmesi kararının ardından canlı ders yayınına başlayan ilk devlet üniversitelerinden biri olan NEÜ bünyesinde bugüne kadar 1 milyona yaklaşan kullanıcı ile yaklaşık 40 bin canlı ders işlendi. NEÜ bünyesinde ayrıca, ulusal ve uluslararası çapta konuşmacıların katılımı ile 50'ye yakın online etkinlik düzenlendi ve bu kanaldan da binlerce kişiye ulaşıldı.


NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm dünya ile birlikte maalesef yaşamak istemediğimiz bir süreci yaşıyoruz. Ancak, hem bireysel hem de kurumsal bağlamda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeli, içinde bulunduğumuz duruma adapte olarak süreci mümkün olduğunca lehimize çevirmeye çalışmalıyız. Üniversitemizde yürüttüğümüz uzaktan eğitim faaliyetlerimize, eğitim her yerde sloganı ile normal şartlarda fiziki ortamda yapmakta olduğumuz konferans, seminer, eğitim, hatta sergi gibi etkinliklerimizi de dahil ettik ve bunları da NEÜLive adıyla online ortama taşıdık. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak ülkemizde uzaktan eğitim sürecine en hızlı ve en iyi adapte olan üniversitelerin başında geliyoruz. Hızlı adapte olduk, takip ve takdir edilen programlarımızla içinde bulunduğumuz sürece katkı sunmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.


"Çeşitli bilim alanlarında 50'ye yakın webinar programı düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz"


Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden uzman konukların katılımı ile düzenlenen ve binlerce izleyiciye ulaşan canlı etkinliklere değinen Rektör Zorlu, "Çeşitli bilim alanlarında 50'ye yakın webinar programı düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Hocalarımız ayrıca webinarların yanında sosyal medya ve diğer dijital canlı yayın araçları vasıtasıyla da kendi programlarını yapabiliyorlar. Yapılan programların bir kısmı tekrar izlemek isteyenler için kayıt altına alındı ve web sitemize yüklendi. İlgilileri buradan takip edebiliyor. Siyasetten sanata, işletmeden ekonomiye, edebiyattan müziğe, bilişimden sağlığa kadar pek çok alanda düzenlenen programlarımızla ilgili aldığımız geri bildirimler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Takip ettiğimiz kadarıyla ülkemizde bizim yakaladığımız düzeyde konu çeşitliliği ve yoğunluğa ulaşmış üniversite sayısı oldukça sınırlı. Bundan dolayı emeği geçen tüm kadrolarımızı tebrik ediyorum. Göreve geldiğimizden bu yana her fırsatta dinamik, iletişime açık, takip edilen, hızlı aksiyon alan bir üniversite olacağımızı ifade ediyoruz. Nitekim uzaktan eğitim sürecinde de ekibimizle birlikte bu doğrultuda adımlar atmaya gayret ettik, ediyoruz. Sürece hızlı adapte olduk, hem canlı derslerimizle hem de takip ve takdir edilen canlı etkinliklerimizle içinde bulunduğumuz döneme en yüksek düzeyde katkı sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.


"Online etkinliklerin daha etkili olduğu görüşü hakim olmaya başladı"


Son dönemde yoğun olarak online etkinlikler gerçekleştirdikleri için sürecin geri bildirimlerini de takip ettiklerini belirten Rektör Zorlu, hem konuklardan hem de katılımcılardan aldıkları geri bildirimlere göre, online etkinliklerin fiziki ortamda yapılanlardan daha etkili olduğunu söyleyenlerin ağırlıkta olduğunu belirtti. Prof. Dr. Zorlu, "Şöyle ki; online etkinliğe konunun doğrudan ilgilisi, bilerek ve isteyerek katılıyor. Pandemi öncesindeki hayatında fiziki olarak programın yapıldığı alanda bulunması gerektiği için katılamadığı bir programa, bu süreçte rahatlıkla dahil olabiliyor. En olumlu tarafından bakacak olursak yaşadığımız sürecin getirdiği kolaylıklardan biri bu oldu. Katılımcılar, takip ettiği esnada dikkat dağıtıcı birtakım unsurlardan da kendisini soyutlayabiliyor. Çoğu zaman ev ortamında oldukları için rahat bir şekilde konuşmacıya odaklanabiliyorlar. Konuya dikkat kesilerek ve hatta çoğu zaman canlı izlediği uzmana yönelttiği sorularıyla konuyu daha derinlemesine kavrayabilme şansını elde ediyorlar. Bunların evde kaldığımız şu günlerde son derece faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.


1 milyona yaklaşan kullanıcı ile 40 bin canlı ders


Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim sürecinde yapılan canlı derslerle ilgili verileri de paylaşan Rektör Zorlu, uzaktan eğitime başladıkları geçmiş 8 haftalık süreçte, 1 milyona yaklaşan kullanıcı ile yaklaşık 40 bin canlı ders işlediklerini ifade etti. Ara sınavların 17 Mayıs itibari ile online ortamda sunum, ödev, rapor, araştırma ödevi, proje ödevi şeklinde tamamlandığını belirten Zorlu, final sınavlarının da aynı şekilde 12 Haziran'a kadar tamamlanacağını belirtti. Zorlu, uzaktan eğitim sürecinde NEÜ'nün tüm öğrenci ve akademisyenlerine başarılar diledi. - KONYA

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NEÜ pandemi sürecinde fiziki etkinlikleri online ortama taşıyarak binlerce kişiye ulaştı - Son Dakika

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