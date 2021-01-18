NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitesinin bir yılını değerlendirdi - Son Dakika

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitesinin bir yılını değerlendirdi

18.01.2021 16:29
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitesinin bir yılını değerlendirdi, System.String[]

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Türkiye'de sürekli ilk ve tek, öncü ne yapabiliriz araştırıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Türkiye'de sürekli ilk ve tek, öncü ne yapabiliriz araştırıyoruz." dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin bir yılını değerlendirdi.

Rektör Zorlu, salgının akademik çalışmalarını engellemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz bir yıl içerisinde ciddi işler yaptık. Üniversitedeki arkadaşlarımıza 'Ne kadar çılgın hayaliniz varsa, getirin birlikte gerçekleştirelim' diyorum. Türkiye'de sürekli ilk ve tek, öncü ne yapabiliriz araştırıyoruz. Akademisyen sayılarımız sürekli artıyor. Uzaktan eğitim kararı mart ayında alındıktan sonra hemen bir hafta içinde uzaktan eğitime geçen nadir üniversitelerden birisiyiz. Çok sayıda sempozyum yaptık. 4 online yazar çalıştayı yaptık, 3 uluslararası workshop, 3 online sergi gerçekleştirdik. 2020'de 84 bin 376 bin katılımcıyla 364 webinar gerçekleştirdik. Binlerle ifade edilen katılımcıların bulunduğu webinar konferanslar yaptık. 397 online canlı yayın yaptık. Bunlar, 11 bin 268 saat izlendi."

Bu sene Necmettin Erbakan Üniversite Vakfı'nı hayata geçirdiklerini, ayrıca yıl içerisinde üniversitenin kendine ait bir yayınevi kurduğunu, kaliteli yabancı dil kursları açtıklarını kaydeden Zorlu, Aliya İzzetbegoviç'in hayali olan "Eleştirisel Düşünme dersleri"ni müfredatlarına ekleyeceklerini, üniversiteye bir merkez kütüphanenin temelini atarak, Necmettin Erbakan Müzesi'ni de kente kazandıracaklarını aktardı.

Bir başka amaçlarının da üniversitelerini, dünya çapında tanınır, bilinir bir üniversite haline getirmek olduğunu belirten Prof.Dr. Zorlu, özellikle Afrika'da, Balkanlarda, Türk Cumhuriyetlerinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin adını duymayan öğrencinin kalmamasını istediklerini söyledi.

Konya'da balon turizmini başlatmak istediklerine de değinen Rektör Zorlu, üniversite bünyesinde yeniden yüz yüze eğitime geçme ve tam aşılanma konusunda ise bir takvim veremeyeceğini sözlerine ekledi.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Cem Zorlu, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitesinin bir yılını değerlendirdi - Son Dakika


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