Nevruz Bayramı, Tire'de etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Nevruz Bayramı, Tire'de etkinliklerle kutlanacak

17.03.2022 15:49
Nevruz Bayramı, Tire'de etkinliklerle kutlanacak

Tire Belediyesince, Nevruz Bayramı nedeniyle 20 ve 21 Mart'ta bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Tire Belediyesince, Nevruz Bayramı nedeniyle 20 ve 21 Mart'ta bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki nevruz kutlamaları, Hisarlık yolunun birinci kilometresinde 20 Mart Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.

Etkinlikte İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu gösteri sunacak. Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu konser verecek. Binicilik, geleneksel okçuluk ve demir dövme etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Nevruz Bayramı'nın Tire'de yüzyıllardır Sultan Nevruz adıyla kutlandığını kaydetti. Herkesi etkinliğe davet eden Duran, "Milli değerlerimizi ve kültürel zenginliğimizi en iyi şekilde yansıtacak olduğumuz Sultan Nevruz şenliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tire'de ayrıca 21 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Tire Kent Müzesi önünde yaptırılan Orhun Yazıtları'nın birebir kopyası törenle açılacak.

YORUMLAR
500
Bursa'da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri nevruzda başlayacak Bursa'da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri nevruzda başlayacak İnciraltı'nda, Nevruz Bayramı etkinliği düzenlenecek İnciraltı'nda, Nevruz Bayramı etkinliği düzenlenecek

Nevruz Bayramı, 21 Mart, İzmir, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevruz Bayramı, Tire'de etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika


Son Dakika
15:50 AKOM'dan, İstanbul uyarısı geldi: Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşacak
15:42 Olumsuz hava şartları otomobil yüklü gemiyi İran açıklarında batırdı!
15:42 İETT ulaşıma zam yapılacağını duyurdu: Yeni rakam yüzde 50'nin altında olmayacak
15:28 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana Nalan'ın sırrını öğreniyor
15:21 İtfaiye amirinin annesi yangında hayatını kaybetti!
15:17 Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Baş şüpheli Zeynal A. iki yıl sonra gözaltına alındı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru, faiz ve enflasyon açıklaması: Geçiş sürecinin bedellerini yaşıyoruz
15:12 Mahkum bu akşam ekranlarda! Sinyor sonunda ortaya çıktı, tozu dumana katmaya geliyor!
15:10 Bahar Candan, görüntülerini çeken kişiden şikayetçi oldu!
15:04 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Hakan, Züleyha ile görüşmek için çılgın bir plan yapıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 15:55:15. #1.11#
SON DAKİKA: Nevruz Bayramı, Tire'de etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement