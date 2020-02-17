Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 futbolcunun hattrick yaptığı maçta 12 gol atıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 futbolcunun hattrick yaptığı maçta 12 gol atıldı - Son Dakika Spor

Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 futbolcunun hattrick yaptığı maçta 12 gol atıldı

17 dakika önce

Nevşehir 1.Amatör Ligde hafta sonunda oynanan mücadelede Ürgüpspor rakibi Türk Telekomspor'a bir dizine gol attı.

Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 futbolcunun hattrick yaptığı maçta 12 gol atıldı, System.String[]

Nevşehir 1.Amatör Ligde hafta sonunda oynanan mücadelede Ürgüpspor rakibi Türk Telekomspor'a bir dizine gol attı.


Nevşehir 1.Amatör Ligde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi futbol sahasında oynanan müsabakada B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Ürgüpspor'da, Gökhan Onur ve Bekir Acır'ın hattrick yaptığı karşılaşmada Telekomspor'a 12 gol attı.


Maçın ilk düdüğünden itibaren rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Ürgüpspor'da maçın gollerini 7 ve 75.dakikalarda Mehmet Becerir, 24, 25 ve 42.dakikalarda Bekir Acır, 57,71 ve 84.dakikalarda Gökhan Onur, 69 ve 89.dakikalarda Şamil Kalkan, 64.dakikada Yusuf Berke ve 81.dakikada İsmail Batuhan Çalışkan'ın kaydettiği gollerle maçtan 12-0 galip ayrıldı.


Bu sonucun ardından B grubunda mücadele eden Ürgüpspor 25 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. - NEVŞEHİR

Türk Telekomspor, Gökhan Onur, Nevşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım
Irkçılığa tepki gösteren Moussa Marega, sahayı terk etti Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, devletle problem yaşıyor konumuna getirildi Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'dan Seri'nin penaltı pozisyonuna gönderme

Son Dakika Haberleri
10:08 Burcu Esmersoy'dan şiddet itirafı: Babam tuvalette hortumla dövdü
09:14 Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı
07:46 Adana halkı, Murat Yıldırım'ı görmek için Ramo dizisinin setinde izdiham oluşturdu
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 10:20:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 futbolcunun hattrick yaptığı maçta 12 gol atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]