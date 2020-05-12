Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Arı, mesajında, engellilere sahip çıkmanın, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmanın ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.



Belediye olarak engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayan Arı, mesajında şunları kaydetti:



"Engelli kardeşlerimizin kimseye muhtaç olmadan hayata eşit ve etkin katılımları en temel ve evrensel haklarıdır. Engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Çağdaş toplum anlayışının bir parçası olarak gördüğümüz kardeşlerimizin sorunlarını çözmeye, sosyal ve kültürel tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam edeceğiz."