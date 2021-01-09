Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın "Erciyes ve Kayseri" açıklaması - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın "Erciyes ve Kayseri" açıklaması

09.01.2021 20:35
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "Erciyes ve Kayseri" açıklamasıyla ilgili, "Açıkça niyetini yazmasını ve insanlardan özür dilemesi gerektiğini söyledim. O da yakışanı yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "Erciyes ve Kayseri" açıklamasıyla ilgili, "Açıkça niyetini yazmasını ve insanlardan özür dilemesi gerektiğini söyledim. O da yakışanı yaptı." dedi.

Özhakesi, Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçını izledikten sonra stadyum çıkışı gazetecilere, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a "Memduh ağabey, bak canımı sıkma. Eğer bir defa daha Kayseri Kapadokya'nın merkezi dersen Erciyes'i elinden alırım." şeklindeki ifadeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Arı'nın, 2020 yılı icraatlarını değerlendirdiği basın toplantısındaki sözlerine ilişkin Özhaseki, şunları kaydetti:

"Günün sürprizi de Nevşehir Belediye Başkanımızdı. Sabah erkenden telefonuma mesajlar düşmeye başlayınca baktım Nevşehir'de böyle şeyler söylemiş. Kendisini aradım. Gencecik bir arkadaş var orada. Biraz heyecanlı. Başarılı ve gayretli, takip de ediyorum. Orada basın toplantısı yaparken öyle bir şey söylemiş. Ne olduğunu sordum, 'Espri yapmıştım' dedi. Kamuda herkese açık yapılan hatanın iki kişilik özrü olmayacağını söyledim. Açıkça niyetini yazmasını ve insanlardan özür dilemesi gerektiğini söyledim. O da yakışanı yaptı. Arkadaşımızın bir hatası oldu, telafi etti. Helallik istedi. Nevşehir bizim en yakın ilimiz. Oradaki arkadaşları da seviyoruz. Belediye Başkanımızın da anketlerini yaptırıyorum, çok başarılı. Biraz espri katarak söylediği bir şey ama yanlış anlamaya müsaitti. O da geçti, kapattık o defteri. Bir gün Rasim'i Erciyes'e çağırıp çay kahve ikram edeceğim. Erciyes'in Kayseri'ye ait olduğunu da tekrarlatacağız."

Başkan Arı, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda bir gazetecinin sorusu üzerine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile aralarında geçen esprili konuşmayı naklettiğini, beyanının bazı basın kuruluşlarınca çarpıtıldığını belirtmişti.

Rasim Arı, Nevşehir, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın 'Erciyes ve Kayseri' açıklaması - Son Dakika


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