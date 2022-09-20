Nevşehir Belediyesinden 2 bin aileye kırtasiye desteği - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesinden 2 bin aileye kırtasiye desteği

20.09.2022 14:10
Nevşehir Belediyesinden 2 bin aileye kırtasiye desteği

Nevşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kırtasiye çeki dağıttı.

Nevşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kırtasiye çeki dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 300 liralık 2 bin eğitim destek çeki dağıtan belediye, hem esnafın hem de çocukların yüzünü güldürdü. İhtiyaç sahipleri, belediyeden aldıkları destek çekleriyle kampanyaya katılan esnaftan alışveriş yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi olarak bundan sonra da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye ve yüreklere dokunmaya devam edeceklerini belirterek, kampanyaya destek veren hayırsever Nevşehirlilere teşekkür etti.

Çocuklar için bot ve mont kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımını da sürdüreceklerini ifade eden Savran, hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldukları ve bundan da mutluluk duyduklarını vurguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesinden 2 bin aileye kırtasiye desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir Belediyesinden 2 bin aileye kırtasiye desteği - Son Dakika
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