Nevşehir Belediyespor yönetimi, NTSO Başkanı Parmaksız'ı ziyaret etti

Nevşehir Belediyespor Kulübü Yeni Başkanı Esat Özaltın ve yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti. NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız'da hazır bulundu.



Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Nevşehir Belediyespor'un yeni yönetimi ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek, kendilerini ve yönetimini kabullerinden dolayı teşekkürlerini iletti.



Başkan Parmaksız ise ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Belediyespor yönetimine teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.



Nevşehir Belediyespor Yönetimi görüşme sonrasında, Başkan Parmaksız'a, Nevşehir Belediyespor forması hediye ettiler. - NEVŞEHİR