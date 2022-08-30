Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

30.08.2022 23:44
Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

???????Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü fener alayı ve konserle kutlandı.

??????? Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü fener alayı ve konserle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı, Nevşehir Valiliği önünden başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara Türk bayrağının dağıtıldığı ve Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitilen atların katıldığı yürüyüş, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sona erdi.

Yürüyüşe, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen konser, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konserde sahne alan sanatçı Ahmet Şafak, eserlerini ve kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, konser sonunda Ahmet Şafak'a hediye takdim etti.???????

YORUMLAR
500
Jandarma itaat köpeği Rüzgar, bakıcısına kalp masajı yaptı Jandarma itaat köpeği Rüzgar, bakıcısına kalp masajı yaptı Kapadokya semalarını ay yıldızlı bayraklarla donatılan balonlar süsledi Kapadokya semalarını ay yıldızlı bayraklarla donatılan balonlar süsledi
Kaynak: AA

Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:33 Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı yaşamını yitirdi
23:08 Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar
22:58 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında "İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusu yöneltildi!
22:29 Oyuncu Melis Tüzüngüç, mini etekli fotoğrafıyla takipçilerini mest etti!
22:08 Bakan Koca duyurdu! Doktorların 3. dönem atama kurasında başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti
21:56 9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi
21:30 İngiltere'de sahibinden kaçan dev boğa yılanı yetkililer tarafından yakalandı!
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Türk jetlerine yaptığı taciz hakkında konuştu: Ne siyasi ne de askeri olarak bizim muhatabımız değiller
20:41 Demet Özdemir ile nikah masasına oturan Oğuzhan Koç'un düğün tarihiyle ilgili ilginç detay! Eski sevgililerinin doğum gününde evlenmiş
20:15 Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 23:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement