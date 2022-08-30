Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara Türk bayrağının dağıtıldığı ve Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitilen atların katıldığı yürüyüş, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sona erdi.

Kaynak: AA

Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi - Son Dakika

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