Nevşehir'de 51 Bekçi Törenle Göreve Başladı

Nevşehir
merkez ile ilçelerdeki çarşı ve mahallelerde görev yapacak 51 bekçi düzenlenen törenle göreve başladı.
Bekçilerin göreve başlaması nedeniyle Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Vali İlhami Aktaş
, bekçilere başarı dilerken, görevlerinin kutsal olduğunu belirtti.
Aktaş, "Bekçiler oradaki bir öğretmen kadar, muhtar kadar efsaneleşen, ismi ölümsüzleşen görevlilerdir. Umuyorum ki sizler de size verilen o üniformaya, belinizdeki silaha, taktığınız şapkaya ve temsil ettiğiniz ay yıldızlı bayrağa layık olacaksınız. Bulunduğunuz sokakta mazlumun en yakın dostu, zalimin en büyük düşmanı olacaksınız." dedi.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ise bekçilerin göreve başlamasıyla emniyet teşkilatının daha güçlü hale geleceğine inandığını kaydetti.
Eğitimlerini tamamlayan 51 çarşı ve mahalle bekçisinin görevine başlayacağını aktaran Artunay, şunları kaydetti:
"17'si il merkezinde, 34'ü ise ilçelerimizde istihdam edilmiş 24 çarşı ve mahalle bekçi adayımızın ise işlemleri devam etmektedir. Uzun bir süredir aramızda göremediğimiz, düdüklerinin sesini duyamadığımız bekçilerimiz artık yeniden teşkilatımızın bir parçası olarak mahalle ve sokaklarımızda yerlerini alacak, varlıklarıyla hissettirdikleri güven ve huzuru vatandaşlarımıza tekrar yaşatacaklardır. Bizler de aynı şekilde bekçilerimizle daha da güçlenerek vatandaşa hizmet verecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz."
Konuşmaların ardından Vali Aktaş, göreve başlayanların tamamını temsilen bir bekçiye düdük verdi.
Törene, AK Parti
Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz
ve Yücel Menekşe
, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit
, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
ve davetliler katıldı.