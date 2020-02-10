Nevşehir'de belde ve köylerde okullar tatil edildi - Son Dakika
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Nevşehir'de belde ve köylerde okullar tatil edildi

12 dakika önce

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı tüm beldeler ve köylerde okullar tatil edildi.

Nevşehir'de belde ve köylerde okullar tatil edildi, System.String[]

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı tüm beldeler ve köylerde okullar tatil edildi.


Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Nevşehir merkez ilçeye bağlı tüm belde ve köylerde, ilçelere bağlı tüm belde ve köylerde yoğun karın oluşturduğu ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir merkeze ve ilçelerine bağlı tüm beldeler ve köy okullarındaki ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitim 11 Şubat Salı günü olmak suretiyle 1 gün tatil edildi. Yine kendi imkanlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimizd e 1 gün izinli sayılacaktır. İl merkezi ile tüm ilçe merkezlerindeki eğitim ve öğretime normal olarak devam edilecektir" denildi.


Nevşehir'de ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün izinli sayılacağı açıklandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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