Nevşehir'de firari 8 sanık tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de firari 8 sanık tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 8 kişi yakalandı.

Nevşehir'de firari 8 sanık tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası verilen firari sanıkların yakalanmasına yönelik il genelinde uygulama yapıldı.


Çalışmada, il merkezinde 6, Gülşehir ve Kozaklı ilçelerinde birer kişi olmak üzere 8 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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